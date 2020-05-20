На интернет-платформе ГП "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, устраивают аукционы по продаже собак, арестованных госисполнителям у должников. В частности, 22 мая пройдут торги по продаже пит-бультерьера

Информация об этом размещена в системе СЕТАМ.

Так, на торг выставлен кобель 2015 года рождения по кличке Тора. Светло-тигровый окрас, прилагается международный ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций.

Собака была арестована вместе с имуществом должника еще в прошлом году Лиманским городским отделом государственной исполнительной службы в Донецкой области. При этом в каких условиях все это время находилось животное, неизвестно.

Цена за пса стартует с 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.

Кроме того, 25 мая состоится другой аукцион. Живой лот – это собака породы восточноевропейская овчарка. Ее конфисковали в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Ее стартовая цена – 1300 гривен, но на данный момент зарегистрированных желающих ее купить нет. Судя по истории публикаций, многих животных выставляют на торги не первый раз и "уценяют".

Отметим, что на этом аукционе уже продавали животных. Так, 4 мая здесь купили рыжую овчарку за 500 гривен. Животное конфисковали в апреле этого года в городе Измаил Одесской области.

Напомним, в феврале депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась на высокую стоимость коммунальных услуг, продать собаку, чтобы расплатиться с долгами.

Как мы писали, в списке должников Минюста оказались более 1,7 миллиона украинцев.