На Волыни у 23 пациентов и медиков психиатрической больницы в течение последних суток выявлен коронавирус . Медицинское учреждение расположено в поселке Олыка Киверцовского района Волынской области. Об этом во время брифинга заявила заместитель главы ОГА Татьяна Щербак.

"За прошедшие сутки мы подтвердили 41 случай (по области - Ред.), больше всего - в Киверцовском районе, а именно в Олыке. Это - 23 человека из психиатрической больницы: 7 медицинских работников и 16 пациентов, и еще один случай, так же в Киверцовском районе", - сообщила чиновница.

Также она добавила, что за сутки в области от коронавируса скончались четыре человека. В общей сложности в Волынской области выявлено 676 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, сегодня стало известно о вспышке коронавируса в психоневрологическом интернате в Мукачево (Закарпатье), где в течение минувших суток зафиксировали 26 случаев коронавируса и все они связаны с единым очагом заражения в интернате.

Также мы сообщали, что вспышка коронавируса в интернате для психически больных привела к новому рекорду по числу зараженных в Молдове.