Штаб бывшего вице-президента США Джо Байдена назвал пленки, где он беседует с экс-президентом Украины Петром Порошенко отредактированной "дыркой от бублика".

Об этом сообщает The Washington Post, в среду, 20 мая.

В штабе Байдена считают, что эта запись - "продолжение древней попытки нанести вред бывшему вице-президенту США".

"Они очень отредактировали запись, но это не более, чем дырка от бублика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении пленок берут российские пропагандисты с Russia Today. Также в СМИ связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.

Напомним, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько пленок, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

"Страна" расшифровала аудиозаписи, в которых Байден управлял Украиной. Полный текст скандальных пленок Порошенко можно почитать здесь.