Зеленский раскрыл план примирения Украины с Венгрией. Фото: Страна

Президент Владимир Зеленский хочет разрешить конфликт между Украиной и Венгрией, который произошел на почве закона об образовании. Для этого украинская сторона собирается подписать меморандум с  венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции.
 
"Каждый человек должен знать язык. Для многих украинский неродной, например, в Берегово, но они должны знать украинский язык. С Венгрией у нас много лет нет отношений и они блокируют членство и в ЕС, и в НАТО, именно из-за вопроса исторического наследия и вопроса языка ", - сказал Зеленский.
 
По словам главы государства, Орбан в течение года ищет возможность с ним встретиться. 
 
"Я сказал, что готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум всего: и ситуации безопасности, уважения, меморандум уважения к истории. У нас непростые пока отношения с Венгрией, но я думаю мы этот вопрос в ближайшее время решим ", - добавил президент.
 
Ранее "Страна" писала о том, что в МИД Украины назвали назвал условия встречи Зеленского и Орбана.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерским школьникам Закарпатья не нужно повышать число предметов на украинском.

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