В Конституционный суд в среду, 20 мая, поступила жалоба на указ экс-президента Петра Порошенко от 16 апреля 2015 года № 218/2015 о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Ее подписал 51 нардеп.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Указ Президента Украины не соответствует требованиям части четвертой статьи 5, части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Основного Закона", - сказано в сообщении.

Отметим, что подписи депутатов под жалобой собирал нардеп Александр Дубинский. Парламентарии утверждают, что у президента нет полномочий назначать чиновников на должность глав НАБУ и ГБР.

"Президент Украины вышел за границы своих полномочий, исчерпывающий перечень которых определен Конституцией Украины, нарушил установленный частью четвертой ее статьи 5 запрет на узурпацию государственной власти", - сказано в документе.

Напомним, нардепы от "Оппоплатформы" оспорят закон о рынке земли в Конституционном суде.