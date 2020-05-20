Кабинет министров Украины одобрил проект Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 мая.

По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина собирается направить в Совет директоров МВФ письмо о намерениях от правительства Национального банка и Меморандум об экономической и финансовой политике, который подписывается президентом, премьер-министром и главой НБУ.

По словам Марченко, Меморандум будет подписан до конца месяца, а общая сумма программы составляет 5 млрд долларов. Согласно проекту письма, Украина получит первый транш в сумме 1,9 млрд долларов, которые пойдут в бюджет.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, первый транш от МВФ должен поступить уже в этом месяцев. Всего в рамках программы "Стенд-бай" должно поступить 5 млрд долларов за 18 месяцев.

Напомним, ранее Кабмин распределил 32 миллиарда прибыли Приватбанка.

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