В Мукачево в интернате зафиксировали вспышку коронавируса. Фото: Pixabay

В Мукачево Закарпатской области выявили вспышку коронавируса в областном психоневрологическом интернате, который находится на территории города. 

Об этом сообщил руководитель местного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Евгений Мешко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, в Мукачево в течение минувших суток зафиксировали 26 случаев коронавируса, все они связаны с единым очагом заражения, выявленном в интернате. 

"К сожалению, заболел один из работников - и, соответственно, имеем очаг внутри этого учреждения", - сказал Мешко. 

По его словам, всего в интернате насчитывается 230 человек - работников и подопечных, 130 из них прошли обследование на Covid-19, еще 50 тестов изучаются, остальных людей проверят в ближайшее время. 

Отметим, что всего по состоянию на 20 мая в Мукачево подтверждены 133 случаев коронавирусаа, 69 человек выздоровели, 62 - скончались. 

Напомним, по состоянию на утро 20 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 230 человек.

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