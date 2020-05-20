Внешнее независимое тестирование в Украине проведут в период с 25 июня по 17 июля. График обещают обнародовать до завтра на сайтах МОН и УЦОКО. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Также чиновница заявила, что государство заботится о безопасности условий проведения тестирования, а потому каждый участник и инструктор будут обеспечены индивидуальными средствами защиты. В каждом пункте тестирования обязательно будут антисептики.

Напомним, в Минобразования уже уточнили, что карантин никоим образом не повлияет на возможность своевременно получить документы об образовании, поскольку весь процесс заказа происходит электронно.

Также мы сообщали о том, что из-за эпидении карантина в Минобразования рассматривали даже сценарий проведения ВНО в сентябре.