На пресс-конференцию Владимира Зеленского, которая была посвящена году его каденции и проходила 20 мая возле Мариинского дворца в Киеве, журналистов отбирали по принципу, который используют в Великобритании и США.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, видео в YouTube обнародовал "Левый берег".

"Интереса к Владимиру Зеленскому очень много по всему миру, поэтому всегда очень сложно отбирать медиа... Мы, к сожалению, не смогли дать президенту возможность встретиться с таким количеством СМИ, с которым он встречался в прошлом году. Но тогда он показал, что готов отвечать на вопросы всех медиа. Он сидел более 14 часов, но все равно многие остались недовольны тем, что на какой-то вопрос он не ответил", - сказала Мендель.

По ее словам, отбирали приглашенных журналистов по подсмотренному в США принципу: это представители самых рейтинговых медиа, молодых платформ с хорошей динамикой, при этом с таким учетом, чтобы среди них были представители разных позиций.

"Мы выбирали по тем принципам и подходам, которые мы увидели в Великобритании и США - мы специально ездили и изучали их. Это означает, что президента, премьера освещают самые рейтинговые медиа. Чтобы были разные идеологические платформы. Вы видите, что тут присутствовали медиа, которые имеют абсолютно разные позиции и взгляды на ситуацию в Украине. И третье, - мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают очень рейтинговую динамику", - сообщила пресс-секретарь президента.

По данным Мендель, на мероприятии присутствовали журналисты из приблизительно 70 медиа.

Напомним, некоторым журналистам отказывают в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского из-за коронавирусных ограничений.

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