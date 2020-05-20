В Запорожской области произойдет смена главы облгосадминистрации. Об этом стало известно во время заседания Кабмина, на котором был согласован этот вопрос.

В частности, по решению правительства нынешний губернатор Запорожской области Виталий Туринок будет уволен, а на его место назначат Виталия Боговина.

Отметим, что 47-летний Виталий Туринок занимает пост главы Запорожской ОГА с 6 октября 2019 года.

Известно, что Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78-му округу (Бердянск) от партии "Слуга народа".

Виталий Боговин. Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал взяться за увольнения глав ОГА сразу после пандемии коронавируса.

Также мы сообщали, что в Закарпатской ОГА зафиксировали вспышку коронавируса.