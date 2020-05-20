Начиная с 22 мая по 22 июня на территории Украины будет действовать карантин с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Об этом в среду, 20 мая, во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, правительство вводит четкие признаки на территории разных регионов, которые могут отличаться от региона к региону. В эти признаки, необходимы для ослабления карантина, входит:

За последние 7 дней на 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19. Среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований составляет более 12 на 100 тыс. населения на протяжении последний 7 дней. Загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%.

"Послабления противоэпидемических мер применяется и останавливается на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которое принимается исходя из оценки эпидемической ситуации и соблюдения регионом требований ослабления противоэпидемических мер, установленных этим постановлением", - рассказал Степанов.

То есть если, регион отвечает всем вышеперечисленным требованиям, то в нем происходит послабление. Первое такое послабление состоится 22 мая. В него входит:

проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых участвуют не более 50 человек. Спортивные мероприятия с большим количеством человек могут проводиться только с согласия Минздрава;

проведение религиозных мероприятий при условии участия не более 1 лица на 10 квадратных метров площади здания;

деятельность отелей, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон;

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении при условии перевозки пассажиров в рамках количества мест для сидения.

Кроме того, с 25 мая будет разрешено функционирование метро и работа детских садов.

Как отметил Степанов, этот этап продлится до 1 июня, после чего начнется новый этап, и так каждые 10 дней.

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Напомним, ранее "Страна" писала о том, что откроется с 22 мая, что - с 25 мая и каким регионам позволят ослабить карантин.

Также мы писали, что Кабмин ввел в Украине адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня.