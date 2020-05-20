Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко прокомментировал сегодняшнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал его бандитом. Бондаренко теперь и сам задумывается над тем, сел бы он за один стол с президентом.

Об этом мэр Черкасс заявил в комментарии "Стране", в среду, 20 мая.

Бондаренко утверждает, что впервые услышал о то, что "на нем висит 19 уголовных дел".

"Я понимаю, что президента окружают, мягко говоря, люди неопытные, которые могут ему подносить разные справки в том числе по мне. Вы знаете, я сегодня впервые услышал о том, что на мне, оказывается, 19 уголовных дел. Я о себе такого не знал. Мне даже мой адвокат позвонил после пресс-конференции и спросил, мол, что это за уголовные дела такие, почему я не в курсе, где они? Мне даже самому интересно. А хотя подождите. Это, может, они планируют на меня возбудить 19 уголовных дел? Ну, такое мы уже проходили", – сказал он.

Также мэр города также поблагодарил Зеленского за внимание, который тот оказывает ему в своих выступлениях.

"Но меня поражает, что вместо того, чтобы заняться государственными делами, президент уделяет внимание мне, мэру Черкасс. Я ему благодарен, конечно. Но должен сказать, что Черкассы, которые ослабили карантин, имеют сейчас всего девять больных, и никакого скачка заболеваемости не произошло от того, что мы его ослабили. Черкассы сейчас – лидеры страны по борьбе с коронавирусом и по закупкам лекарств, оборудования и всего остального", - добавил Бондаренко.

На обвинения Зеленского в том, что городской глава Черкасс – "бандит", мэр ответил так: "Я с бандитами никогда дел не имел. И у них на корпоративах не выступал", – уточнил Бондаренко, и добавил: "Я сам теперь задумываюсь после слов президента, сел ли бы я с ним за один стол".

Напомним, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение о значительном ослаблении карантина в городе, введенного из-за эпидемии коронавируса. После этого решение раскритиковали в Минздраве, а президент Зеленский пригрозил мэру города проблемами и передал ему "пламенный привет" от себя, СБУ и МВД.

"Страна" публиковала интервью, в котором мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подробно рассказал, как внезапно стал лицом карантинного бунта в Украине.