Перед пресс-конференцией стул для Зеленского грели феном, а сцену сушили четыре человека. Видео
Утром в среду, 20 мая, перед пресс-конференцией Владимира Зеленского в Киеве пошел дождь. Мероприятие проходило под открытым небом, поэтому стул и сцена, подготовленные для главы государства, промокли. Перед появлением президента их сушили, в том числе при помощи фена.
Соответствующее видео в Facebook опубликовал журналист Александр Гончаров.
"А вы не знали, что перед выходом к прессе греют место для Зеленского", – написал он в комментарии к ролику.
На видео запечатлено, как сразу несколько человек пытаются высушить стул при помощи фена.
Также журналист обнародовал видео, где сцену, установленную возле Мариинского дворца, протирают четверо человек.
Отметим, что дождь шел и во время самой пресс-конференции президента, однако останавливать мероприятие не стали.
Напомним, "Страна" писала о том, что говорят в сети о пресс-конференции Зеленского.