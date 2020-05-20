Утром в среду, 20 мая, перед пресс-конференцией Владимира Зеленского в Киеве пошел дождь. Мероприятие проходило под открытым небом, поэтому стул и сцена, подготовленные для главы государства, промокли. Перед появлением президента их сушили, в том числе при помощи фена.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал журналист Александр Гончаров.

"А вы не знали, что перед выходом к прессе греют место для Зеленского", – написал он в комментарии к ролику.

На видео запечатлено, как сразу несколько человек пытаются высушить стул при помощи фена.

Также журналист обнародовал видео, где сцену, установленную возле Мариинского дворца, протирают четверо человек.

Отметим, что дождь шел и во время самой пресс-конференции президента, однако останавливать мероприятие не стали.

Напомним, "Страна" писала о том, что говорят в сети о пресс-конференции Зеленского.