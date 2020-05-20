Работа транспорта в Украине начнет постепенно восстанавливаться уже с 22 мая.

Об этом в среду, 20 мая, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Так, согласно решению правительства, регионы, где за последние 7 дней на 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемиологические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта:

с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;

транспортировка пассажиров в метро с 25 мая;

с 1 июня-железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должно составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

с 15 июня - принятия и отправления воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Как отметил Криклий, обязательные требования безопасности остаются неизменными:

масочный режим;

температурный скрининг работников;

постоянная дезинфекция транспорта.

При этом сам срок карантина продлевается до 22 июня.

Напомним, сегодня стало известно, что Кабмин разрешил общественному транспорту возобновить работу с 22 мая.

Также мы писали, Кабмин разрешил с 22 мая запустить транспорт, с 25 - открыть метро и детсады.