Что откроется с 22 мая, что - с 25 мая и каким регионам позволят ослабить карантин. Инфографика
На сегодняшнем заседании Кабмина правительство поддержало решение по смягчению карантина с 22 мая. При этом карантин продлевается до 22 июня, но вводится его адаптивная модель. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания. Или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям", - говорится в сообщении.
Премьер уточнил, что официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра.
Также он опубликовал инфографику, объясняющую, что разрешено при адаптивном карантине.
В частности с 22 мая разрешается:
- проведение спортивных мероприятий с участием не более 50 человек и без зрителей:
- проведение религиозных мероприятий при условии нахождения 1 человека на 1- кв. метров;
- работа общественного транспорта;
- работа отелей (без ресторанов).
С 25 мая:
- откроется метрополитен;
- заработают детские садики.
Также в инфографике объясняется, что среднее число случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет менее 12 человек, а загруженность больниц пациентами с подтвержденным диагнозом Covid-19 - менее 50%. Среднее число ПЦР-тестирований на 100 тысяч человек в последние 7 дней составляет более 12.
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