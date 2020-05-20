На сегодняшнем заседании Кабмина правительство поддержало решение по смягчению карантина с 22 мая. При этом карантин продлевается до 22 июня, но вводится его адаптивная модель. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания. Или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям", - говорится в сообщении.

Премьер уточнил, что официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра.

Также он опубликовал инфографику, объясняющую, что разрешено при адаптивном карантине.

В частности с 22 мая разрешается:

проведение спортивных мероприятий с участием не более 50 человек и без зрителей:

проведение религиозных мероприятий при условии нахождения 1 человека на 1- кв. метров;

работа общественного транспорта;

работа отелей (без ресторанов).

С 25 мая:

откроется метрополитен;

заработают детские садики.

Также в инфографике объясняется, что среднее число случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет менее 12 человек, а загруженность больниц пациентами с подтвержденным диагнозом Covid-19 - менее 50%. Среднее число ПЦР-тестирований на 100 тысяч человек в последние 7 дней составляет более 12.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин открыл все пункты пропуска, кроме границы с Россией и Беларусью.

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