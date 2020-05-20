По мнению бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, президент Владимир Зеленский похож на своего предшественника Петра Порошенко стремлением "перехитрить Запад" и контролировать правоохранительные органы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 20 мая по итогам прослушивания пресс-конференцию Зеленского, а также скандальных пленок разговоров Порошенко.

Экс-премьер пришел к двум выводам.

"Первое. Они оба пытались построить доверие с западными партнерами. Порошенко так и не смог отказаться от своего статуса олигарха и пытался "перехитрить Запад". Поэтому доверие потерял и дальше должен терпеть такое унижение, которое мы слышали на пленках - фактически выполнять прямые, "вежливые указания" партнеров", - пишет экс-глава правительства.

По словам Гончарука, Зеленский уже "наделал ошибок", но не упустил шанс, как это сделал его предшественник. Экс-премьер отметил, что нынешнему гаранту Конституции еще верят люди, потому что он не является олигархом, как Порошенко. При этом Гончаренко считает, что главное в ситуации главы государства - чтобы стратегия Порошенко "перехитрить запад" не победила в команде Зеленского".

"Второе. Оба президента верили, что правопорядок можно привести с помощью "подконтрольных" правоохранительных органов, а не сильных институтов. Порошенко уже испытывает на себе плоды своих "правоохранительных реформ", а Зеленский уверенно к этому движется СБУ не реформирован (до "трясет и крышует"), прокуратура нарушает политические дела, а в судебных округах до сих пор сидят "волки". Если ничего не изменится, то они Зеленского и съедят", - считает Гончарук.

Напомним, что будучи в политическом отпуске, Гончарук часто комментирует происходящие в Украине и в кругах государственного топ-менеджмента. Один из постов он посвятил "информационному карантину" Зеленского.

Ранее мы писали, что во время пресс-конференции Зеленский прокомментировал скандальные записи переговоров экс-президента Петра Порошенко с Джо Байденом, которые накануне опубликовал народный депутат Андрей Деркач.