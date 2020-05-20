Подозреваемым в организации убийства ветерана АТО Амины Окуевой оказался уроженец Чечни Салах Хумаидов. Именно ему следователи предъявили подозрение.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в полиции.

Как отмечается, подозреваемого уже объявили в розыск.

"Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой", - отметил собеседник.

Вчера сообщалось, что следствие установило организатора убийства и ему было сообщено о подозрении. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск, уведомление уже направлено посольству Российской Федерации.

Напомним, убийство Окуевой произошло осенью 2017 году в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области. Также ранение в ногу получил ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства.

В данный момент под стражей находятся исполнители убийства Игорь Редькин и Александр Кравченко. По информации следствия Хумаидов подыскивал исполнителей убийства среди украинцев и обеспечил их автомобилем. Следователи отмечают, что ДНК Редькина было обнаружено на автомате, с которым было совершено нападение.