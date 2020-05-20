В среду, 20 мая, в день пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, посвященной году его каденции, Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором идет речь об отсутствии продвижения в урегулировании ситуации на Донбассе.

Соответствующее сообщение пресс-служба МИД РФ опубликовала в Facebook.

"На своей инаугурации Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня на Донбассе. Он заявил, что "не боится принимать сложные решения" и "без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. С тех пор кардинальных перемен не произошло", - сказано в сообщении.

В МИД РФ заявляют, что коррупции в Украине не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть, не получают воплощения обещания расследовать финансовые махинации и казнокрадство Порошенко и его окружения.

"Сегодня в Киеве звучат заявления об их "ничтожности", поиске альтернативы "Минску" и некоем "Плане Б". Не торопятся в офисе Зеленского и с реализацией договоренностей самого парижского саммита", - заявляют в МИД РФ.

В российском ведомстве упоминают, что год назад Зеленский высмеивал Порошенко за рестрикции в отношении российских соцсетей, а сейчас сам продлил их действие. Кроме того, уточняется, что президент "превзошел своего предшественника по креативу", включив в санкционные списки Эрмитаж и Музей имени А.С.Пушкина.

"Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. В Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам", - считают в МИД РФ.

Напомним, в ходе пресс-конференции Зеленский дал себе год на работу в Минском формате, иначе придется переходить к планам B и C.