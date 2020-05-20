В государственном онлайн-портале "Дия" продолжается внедрение новых функций. В скором времени украинцы смогут оформить прописку через интернет.

Об этом в среду, 20 мая, рассказали разработчики платформы.

"Голосование, льготы и соцвыплаты, страхование авто, назначения пенсии - для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество также предоставляется детям по месту регистрации", - отметили в пресс-службе "Дии".

Так, на данный момент команда портала разрабатывает е-прописку для взрослых (от 14 лет), которая будет предоставляться согласно следующему алгоритму:

Заполнение заявления и данных на портале

Получение согласия владельца или совладельца жилья (если живешь не в своем)

Уплата административного сбора

Также в "Дии" планируют запустить возможность оформить прописку и на ребенка до 14 лет. Родители смогут заполнить заявление на портале и в тот же или на следующий день (кроме выходных) изменить регистрацию места жительства.

В Дии появится возможность оформить прописку онлайн. Скриншот: Дия в Фейсбук

Напомним, что недавно нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский обвинил портал "Дия" в сливе персональных данных украинцев.

Ранее мы писали о том, что представляет из себя портал госуслуг и чем он может быть полезен.