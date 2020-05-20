За неделю с 13 по 19 мая отказавшаяся от жестких ограничений Швеция опередила все остальные страны Европы и вышла на первое место по числу новых смертей из-за коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что за этот период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 6,25. К примеру, для сравнения, в Великобритании он составляет 5,7, в Испании - 2,6, в Италии - 2,9, во Франции - 3,4.

Напомним, Швеция решила отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.

Также мы писали, что по некоторым прогнозам, экономический кризис в Швеции из-за пандемии будет таким же, как в других странах.