Кабмин принял решение открыть все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки там. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

В частности, Кабинет министров Украины уже возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, открытие 16 мая единственного пешего перехода на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области вызвало ажиотаж и очереди.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, что изменит на западной границе открытие пешего перехода "Шегини".

Ранее "Страна" писала о том, что Чехия хочет открыть границы с Германией и другими соседями уже с 15 июня.