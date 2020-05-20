Кабинет министров Украины утвердил распределение прибыли Приватбанка.

Об этом в среду, 20 мая, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канала.

Так, правительство решило, что 75% прибыли будет идти на выплату дивидендов в государственный бюджет, 5% чистой прибыли будет направляться в резервный фонд, остальные 20% пойдут на покрытие накопленных убытков за прошлые годы.

Напомним, 13 мая, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за так называемый "антиколомойский" закон. Главной "мишенью" нового закона был прежде всего "Приватбанк", который пытается вернуть себе Игорь Коломойский. Отметим, что президент Владимир Зеленский может подписать его уже сегодня.

Как сообщалось, Приватбанк стал самым прибыльным среди украинских банков в 2019 году. Государственное финучереждение получило в 2019 году 32,609 млрд грн чистой прибыли.