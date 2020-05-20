Система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения запускается в Украине с 1 июня. Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании Кабмина.

Об этом в телеграм-канале сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Он уточнил, что начала заработают 17 станций фото- и видеофиксации, а в перспективе наладить 700 станций.

Напомним, только на улицах Киева установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Названы точные места, где они находятся. За превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф 510 гривен.

Также мы подробно разбирались, как после запуска системы фото- и видеофиксации водителям начнут выписывать штрафы за превышение скорости.