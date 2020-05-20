Кабинет министров Украины установил в стране адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня.

Такое решение правительство приняло во время заседания в среду, 20 мая.

"Проектом постановления предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили. Что изменяется - мы вводим некоторые критерии эпидситуации в регионах. А именно инцидентность. Это среднее количество случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения, которое должно быть меньше 12 лиц; загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, что должно составлять менее 50%; а также количество тестирований методом ПЦР и ИФА - более чем 12 на 100 тыс. населения за последние семь дней", - заявил глава Минздрава Максим Степанов во время заседания.

Стоит отметить, что под "адаптивностью" карантина Кабмин подразумевает возможность регионального, а не всеукраинского, введения и снятия различных ограничений. От того, какая эпидемиологическая ситуация в области, будет зависеть строгость мер, установленных там региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"У нас вводится пять этапов, сейчас мы на первом, с 22 мая будет второй и так каждый этап это 10 дней", - добавил Степанов.

Напомним, ранее введение адаптивного карантина в Украине анонсировал главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Ранее мы писали, что сегодня Кабмин распорядился снять карантинные ограничения с общественного транспорта в Украине. Так, с 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре возобновится работа метрополитена.