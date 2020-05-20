Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса благодарят киевскую власть за трансляцию телеканала "Дом". В том числе, потому что на нем показывают уроки в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн".

"Мы сделали телеканал "Дом", который вещает на русском языке для оккупированных территорий. Он только начал, ему сложно, на него нужно находить деньги, это непростая функция", - сказал Зеленский.

При этом, по словам президента, особенно жители неподконтрольных территорий благодарны за возможность смотреть уроки в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн".

"Нам жители, именно украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, говорят сегодня спасибо, потому что украинская школа онлайн там транслируется. Больше никакой качественной школы у них там не транслируется, поэтому мы это знаем, мы получаем ответ", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что "Страна" не раз писала об уроках, которые транслируют в рамках "Всеукраинской школы онлайн" для учеников. Например, на истории школьникам рассказывают и о современных событиях - Майдане и войне на Донбассе. Учительница Элла Сытник во время урока для пятого класса, посвященного этой теме, надела на голову кастрюлю.

Также мы писали о том, что Рада окончательно одобрила трансляцию канала "Дом" на неподконтрольном Донбассе.