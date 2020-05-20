"Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует от президента Украины Владимира Зеленского ответить за все свои обещания, которые он не выполнил за год президентства.

Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - за жизнь, в среду, 20 мая.

"Владимир Зеленский победил как президент-миротворец. Всего за год он обещал мирным путем урегулировать конфликт на Донбассе. Обмен пленными, разведение сил в нескольких точках на Донбассе, встреча в Нормандском формате – это был шаг вперед. Но сегодня переговоры превратились в конвульсии: шаг вперёд, два назад. Работа над политическим урегулированием не ведется. На востоке усилились обстрелы и гибнут люди. Зеленский заигрывает с радикалами, его позиция по Донбассу сравнялась с позицией Порошенко. ", - говорится в заявлении.

Оппозиция заявляет, что президент обещал ответственную власть и порядок в государстве, но привел привел к власти неподготовленных и безграмотных людей. Из-за их решений, "постоянной кадровой чехарды" во власти рушится украинская медицина и экономика. Украина оказалась не готова к противостоянию пандемии и погружается в глубокий социально-экономический кризис.

"Владимир Зеленский обещал искоренить коррупцию. Привлечь к ответственности Порошенко и его окружение, наживавшееся на войне и нищете. Не допустить разворовывания бюджета и торговли должностями. Сейчас власть постоянно сотрясают коррупционные скандалы с "пленками Ермака", работой Центрэнерго, мародерство на закупках средств защиты в период эпидемии, массовый вывоз масок в Китай приближенным к власти олигархом", - добавили в заявлении.

В ОПЗЖ отмечают, что Порошенко и его команда стали новыми неприкасаемыми политическими партнерами президента Украины.

Также в заявлении сказано, что Зеленский, став президентом полностью отвернулся от украинского народа и предал своих избирателей.

"Вопреки воле народа, без проведения референдума продана украинская земля. Распродаются предприятия. Продолжается, вопреки предвыборным обещаниям, политика дискриминации русскоязычных граждан Украины – большинство из которых, голосовали на выборах за нынешнего президента. Год прошел - время отвечать", - подытожили в ОПЗЖ.

Напомним, сегодня, 20 мая, прошла пресс-конференция Зеленского. Она приурочена к первой годовщине его инаугурации, которая состоялась ровно год назад. "Страна" вела онлайн-трансляцию и подробно описала события конференции президента Украины.

На пресс-конференции Зеленский пообещал еще год бороться за мир на Донбассе, придерживаясь основного плана - Минских переговоров, иначе придется переходить к планам B и C.