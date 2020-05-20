Верховная Рада отклонила закон, согласно которому женщины могли выйти на пенсию досрочно.

Нардепы приняли это решение во время заседания парламента в среду, 20 мая.

"Учитывая результаты рассмотрения комитетом, комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде поддержать предложения экс-президента и отклонить закон в целом так, как это должна была сделать предыдущая Рада", - заявила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Согласно отмененному закону, до 1 января 2022 года действовало право досрочного выхода на пенсию для женщин, которым исполнилось 55, если их трудовой стаж достиг 30 лет и они уволились с работы.

Стоит отметить, что закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно совершенствования пенсионного обеспечения" был принят Радой в 2015 году.

На этапе подписания документа экс-президент Украины Петр Порошенко вернул законопроект в Раду со своими предложениями. Так, бывший гарант Конституции заявил, что "учитывая наличие в последние годы дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины, который покрывается за счет средств из государственного бюджета, на сегодняшний день отсутствует финансовое обеспечение реализации указанного положения, что, по информации Кабинета министров Украины, будет нуждаться в 2015 году в дополнительных расходах в размере 387,5 млн гривень".

Ранее мы писали, что в Украине готовят быстрый запуск накопительных пенсий – уже с октября этого года украинцы должны будут выбирать пенсионные фонды для внесения взносов, а с начала 2021 года начнут копить пенсии.

О том, что из себя представляют накопительные пенсии "Страна" писала в отдельном материале.