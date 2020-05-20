Сегодня Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, посвященную году со дня своей инаугурации. С одной стороны - формат был куда свободнее, чем при Порошенко. Да и общение с президентом длилось дольше.

С другой - ни "Стране", ни многим другим известным СМИ слова не предоставили. Хотя острые вопросы на пресс-конференции все же прозвучали.

Как ответил на них президент - это, конечно, тема для дискуссий. В некоторых случаях он был довольно откровенен. А в некоторых - например, насчет притеснений русского языка, к которым приложила руку уже и Зе-команда, - просто ушел от ответа.

Собрали мнения соцсетей о встрече президента с журналистами.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва опубликовал 7 главных вопросов к президенту, которые остались за кадром.

"Пресс-конференция закончена. Светлане Крюковой задать вопрос не дали.

Вообще за кадром осталось много тем.

Вот далеко не полный перечень того, о чем хотелось бы спросить:

1. Все помнят лозунг вашей предвыборной кампании про посадки. И вашу фразу на дебатах "я ваш приговор" к Порошенко тоже помнят. Но прошел год. И нет не только приговора, но и даже подозрения ни по одному из многих дел, которые были возбуждены против Порошенко. Почему так? Венедиктова, когда была главой ГБР, активно вызывала на допросы Порошенко и жаловалась на Рябошапку, что он ей не согласовывает подозрения. Сейчас она сама генпрокурор - и тишина. Даже на допросы не вызывают. Почему так? Порошенко не за что сажать? Или же у вас с ним какие-то договоренности?

2. Почему Украина выступает против полного разведения войск? Почему украинская сторона вычеркивает из документов контактной группы пункты о запрете на наступательные и диверсионные действия на линии фронта? Проводилось ли расследование убийства девочки в Горловке ударом с беспилотника, в котором обвиняют украинскую сторону?

3. Почему вы внесли Эрмитаж и музей Пушкина в санкционный список?

4. Людей, которых сейчас назначают на ответственные должности в налоговой и на таможне, связывают с вашим другом Ильей Павлюком, а также с его партнером Виктором Тимошенко. Какие у вас отношения с этими людьми? Почему они получают такие преференции? За какие заслуги?

5. Вы встречали самолет "Мрия" в конце апреля. Знали ли вы, что он везет в том числе и коммерческие грузы, которые "Эпицентр" затем будет распродавать через свою сеть. И знали ли вы, что, по сути, этот рейс был полностью оплачен государством, так как "Эпицентр" победил в конкурсе по закупке медицинских товаров, который проводила государственная компания "Укргазодобыча". Эта же компания сделала 100% предоплату в 58 млн гривен в пользу "Эпицентра" буквально накануне рейса "Мрии"? Знали ли вы об этом? И если да, то почему не сказали сразу общественности, что это не только гуманитарный груз, но и груз к продаже, да к тому же оплаченный из кармана государства?

6. На прошлой пресс-конференции, которая была где-то полгода назад, мы задавали вопрос о том, почему Коломойский контролирует "Центрэнерго". Вы пообещали заняться этим. В конце февраля государство поменяло руководителя в "Центрэнерго". Однако оно до сих пор не может вступить в реальное управление, потому что Коломойский и его люди блокируют процесс. И Коломойский сейчас по-прежнему контролирует компанию. Поэтому вопрос: успели ли вы за полгода выяснить, почему Коломойский контролирует "Центрэнерго", несмотря даже на формальную смену руководства?

7. Ваша позиция по поводу сокращения атомной генерации и высоких тарифов на тепловую генерацию и зелёную электроэнергию?

Повторюсь, это не полный перечень...".

Журналист "Страны" Анастасия Товт удивляется формату пресс-конференции, на котором президент просится у журналистов в туалет.

"Ну вот и закончилась годовая пресс-конференция президента Зеленского. "Стране" в лице Светланы Крюковой не дали задать вопрос. Типа не хватит времени, а с минуты на минуту у президента важный звонок, надо бежать.

Я вот одного не понимаю. Люди, которые сейчас у власти, до этого работали на телеке. Снимали сериалы, фильмы, концерты. И каким-то образом умудряюсь четко вписываться в тайминг.

Неужели сейчас нельзя рассчитать количество журналистов и время так, чтобы все успели задать вопросы? И не перебивать журналистов на полуслове из-за того, что "президент тоже человек" и ему надо "на минутку отлучиться"?

Можно как-то хотя бы эти "туалетные паузы" организовать по-человечески? Чтобы президенту, пардон, не приходилось отпрашиваться у своего пресс-секретаря в туалет?

Это уже не сериал "Слуга народа", а "Слуга Мендель" какой-то получается. Смешно".

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин пишет, что большинство ответов Зеленского не были оригинальными.

"Многих удивляет пустота и неоригинальность большинства ответов Зеленского на пресс-конференции. Не отметился он особо удачными импровизациями и за год президентства. Что только доказывает: быть хорошим актёром комедийного жанра вовсе не означает быть хорошим юмористом. Зеленскому всегда в основном писали шутки, которые он талантливо отыгрывал. Импровизация не его конёк", - написал Олег Волошин на своей странице в Facebook.

Политолог Руслан Бортник главным тезисом Зеленского на пресс-конференции назвал его заявление о втором президентском сроке.

"По пресс-конференции Президента

Главный тезис - возможно, пойду на второй срок (я пришел всерьез и надолго).

Главный мотив - управление информационным потоком по итогам года.

Главный вывод - Зеленский устал (3 часа сегодня против 14 последнего Земарафона), и не готов подводить ни итоги года (нет аудита страны, анализа социально-экономической и политической ситуации), ни давать четкого виденья будущего.

Президент гордится своими высокими рейтингами и борьбой с коронавирусом, ревниво относится к критике СМИ и взял на себя ответственность за кадровую политику; его волнуют местные выборы (особенно в Киеве) и пленки Деркача.

В целом: хороший формат, много хороших вопросов от журналистов и эмоциональных ответов от Президента, НО крайне мало НОВОЙ информации и содержательных ОТВЕТОВ", - отметил Бортник в соцсети.

Журналистка "Страны" Олеся Медведева так прокомментировала сегодняшние заявления президента Зеленского:

"Полный провал!

Вопрос языка у него "не стоит"

Дискриминации у нас никакой нет

Аваков - красавчик

5000 гривен у нас в стране - это не бедность

Реформы есть, вы просто слепые и тупые

Оман - личная поездка (тогда какого хрена офис президента устраивал цирк)

По Донбассу все движется, вы просто провокаторы

Петр Алексеевич Зеленский

Омерзительно".

Журналист Денис Иванеско также прокомментировал позицию Зеленского:

"Зеленский каждый сложный вопрос превращал в "конкурс капитанов". Его трудно переиграть, даже журналистам с опытом. Поэтому Зе побеждали простые вопросы, в ответ на которые приходилось оправдываться. На "пламенные вопросы - выступления активистов" Зе задавал встречные вопросы, назначал журналистов на банковую и спорил, сбивая остроту и накал.

Эмоций у Зе было много, а процитировать нечего. Кроме заявки на 2 срок. Но сегодня это скорее фальстарт. И не надо обольщаться первыми местом в рейтинге. Это временно. В Украине всегда побеждает оппозиция.

Всю повестку 2019 года Зе окончательно выкинул на свалку. Люстрацию не отменил, языковой закон не поменял, никого не посадил. Ничего не создал. И даже не оправдывался за продолжение политики Порошенко. Ну и мира ему не видать как собственных ушей.

"Я ничего не боюсь, потому что ничего плохого не делаю", - говорит Зе. Вот в этом и проблема. Ничего плохого не делать недостаточно для президента. Люди ждут выполнения обещаний.

А сегодняшние эмоциональные цитаты - это ни о чем. Чтобы в Украине смотреть украинское ТВ на русском, Зеленский предлагает переехать в оккупированный Крым или Донецк. И там наслаждаться его госканалом.

Выходит, что его главное достижение - победа над еще худшим Порошенко. И вот какой у меня возник вопрос: а если б тогда победила Юля, то Петр уже б сидел?

Главная Зе цитата: "Мы серьезная страна, но бедная". Понтов у власти много, а кушать многим нечего(".

Журналист Владлен Кныш по итогам пресс-конференции Зеленского сделал выводы по сути и подметил важные детали:

"По итогам 22-х вопросов

По итогам 22-х вопросов конференции можем резюмировать, что спустя год президент возмужал как лидер. Теперь он и вправду не просто Вова, а полноценный Владимир Александрович. Глава стал характерным и уверенным, а его слово авторитетно превалирует над возражениями журналистов.

Президент остался верен своим прежним убеждениям, в частности, что права всех языковых групп, и русскоязычных в том числе, должны быть соблюдены. При этом он не двусмысленно упрекает встречным вопросом журналиста телеканала НАШ "Навіщо піднімати це питання...?", тем самым давая понять, что суть вопроса понимает полностью и сполна, но сделать, видимо, на данный момент, ничего не может.

В ответах президента не много слов о власти, в понятии силы, и государственной законности, но все так же много о человечности и порядочности.

Стоит признать, что так называемых "теплых ванн" в задаваемых вопросах к главе и вправду не было. При этом не много было и острых, прямолинейных вопросов с четкими фактами убедительно ставящими в тупик. По моим подсчетам, подобных таким было всего три, и каждый из них президент прошел уверенно и даже виртуозно.

У него отличная смекалка, неплохо отработавшая на лучший, по моему мнению, со стороны журналистики, вопрос от Диана Панченко об "Ожиданиях и реальности: создание фильма "Лучший год народа со своим слугой". Президент красиво отыграл возражением: "Я всегда работал на Украину и украинские каналы. А кто лучший показывает мой рейтинг в 75%".

Он красиво подводит одну тему под другую: от того, что его отличия (они же сходства) с "попередниками" в том, что он тоже человек, и кстати ему сейчас нужна 5 - минутка перерыва (все по тем же причинам).

По сути:

Сенсации не произошло. Президент ожидаемо отвечал, что в тех или иных вопросах существует разграничение зоны ответственности и отвечать за всех он не может. Это и касательно назначения людей, работающих при предыдущих президентах, это и касательно раскрытия громких дел. При этом он заверил, что где сможет - поможет...

Отдам должное - президент не обвинял во всех бедах Путина, агентов Кремля их руки и другие части тела. Про это даже намеков не было. "Зрада"? Как бы не наоборот.

Война на Донбассе: "Сделать так, чтобы прекратили стрелять очень сложно", - сказал президент Украины. Что подтверждает украинскую поговорку - "не так сталося, як гадалося".

Видно, что вопросы о совместном голосовании с фракцией Петра Порошенко Владимиру Зеленскому неприятны.

Президента красиво подвели к ответу о его мыслях про второй срок президентства.

Из мелочей:

с первых минут президент слегка выглядит то ли раздраженным то ли обеспокоенным от присутствующего волнения. В принципе это состояние в большей степени сошло на нет к концу встречи.

Непонятно, почему большинство присутствующих без масок: вроде как парк... вроде как общественное место... вроде как штрафы не отменяли.

Несмотря на отсутствие "теплых ванн" в вопросах, пресс-секретарь Юлия Мендель искусно останавливала развитие неудобных тем.

если в начале создавалось ощущение, что в ОП либо не читают Синоптик либо Синоптик опять ошибся, так как половину встречи глава государства сидел под открытым дождем, то где-то в середине начала закрадываться мысль о том, что погода сегодня приручена и то ли президент играет с ней в одной команде, то ли она с ним. Ведь глава то и дело останавливался в ответах акцентируя внимание на погоду, которая то начинала "плакать" при вопросах о посадках Порошенко, то улыбалась Солнцем при воспоминаниях Екатерины Ганзюк.

Красивая работа журналистов, от подачи до формулировок: Диана Панченко, Голованов Василий Макс Назаров"

Нардеп от партии Тимошенко Сергей Власенко по итогам сегодняшних слов Зеленского недоумевает: "По логике "сегодняшнего Зеленского", поездка Порошенко на Мальдивы тоже была "частной" и о ней не надо было говорить?"

Экс-премьеру Украины Алексею Гончаруку удалось разглядеть несколько сходств в действиях Зеленского и Порошенко:

"Внимательно послушал пресс-конференцию президента Зеленского и пленки Порошенко/Байдена. Знаете, что общего между этими президентами?

Две главные вещи.

Первая. Они оба пытались построить доверие с западными партнерами. Порошенко так и не смог отказаться от своего статуса олигарха и пытался "перехитрить Запад". Поэтому доверие потерял и дальше должен терпеть такое унижение, которое мы слышали на пленках - фактически выполнять прямые, "вежливые указания" партнеров.

Зеленский уже наделал ошибок, но своего шанса не упустил. Ему еще хотят верить, потому что он не олигарх. Главное, чтобы стратегия Порошенко - "перехитрить Запад" - окончательно не победила и в команде Зеленского. Она только кажется перспективной. На самом деле это химера.

Второе. Оба президента верили, что правопорядок можно достичь с помощью "подконтрольных" правоохранительных органов, а не сильных институтов. Порошенко уже испытывает на себе плоды своих "правоохранительных реформ", а Зеленский уверенно к этому движется: СБУ не реформировано (до сих пор "трясет и крышует"), прокуратура нарушает политические дела, а в судебных округах до сих пор сидят "волки".

Если ничего не изменится, то они Зеленского и съедят".

"Вместе с президентом в туалет пошла вся страна", - коротко резюмировал журналист Иван Марунич.

Медиаконсультант Александр Климашевский оказался чуть ли не единственным, кому выступление Зеленского понравилось. А украинского президента он сравнил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Отличная пресс-конференция Зеленского.

Отличная и, главное, адекватная, реакция президента.

Никто не сможет упрекнут, что была "теплая ванна": с разными вопросами, показать свое остроумие дали всем.

Без надрыва, без театрального пафоса.

И, конечно, намного более наполненная смыслом и стратегиями, чем марафон в рынке еды.

Особенно доволен тем, что это первый президент, который заговорил про вопрос финансирования СМИ из-за границы как проблему, и не только из России.

Такой себе украинский Макрон", - написал Александр Климашевский у себя в Facebook.

Журналист Вячеслав Чечило высказал свою точку зрения, процитировав гаранта: "Мы бедная страна, поэтому должны сначала платить долги международным кредиторам, а потом уже помогать своим гражданам во время кризиса". Зеленский В.А.", - написал он у себя в Facebook.