На заседании в среду, 20 мая, Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении работы городского и пригородного транспорта с 22 мая.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Движение городского и пригородного наземного транспорта в Украине, приостановленное из-за эпидемии коронавируса, запускают в рамках второго этапа смягчения карантинных ограничений.

Также с пятницы, 22 мая, в Украине возобновят работу отели (без ресторанов и бассейнов), разрешат спортивные мероприятия без зрителей.

Кроме того, на заседании правительство распорядилось с 25 мая возобновить работу метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре.

Напомним, ранее мы уже публиковали проект правил работы транспорта после ослабления карантина. Так, все должны будут ездить в масках, а водителям и кондукторам перед сменой будут измерять температуру.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что с 22 мая в Киеве общественный транспорт будет возить в два раза меньше пассажиров. То есть в салоны должны пускать лишь 50% от количества людей, на которые транспорт рассчитан.