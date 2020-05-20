Кабинет министров Украины распорядился снять карантинные с общественного транспорта в Украине. Так, с 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре возобновится работа метрополитена.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 20 мая, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Согласно решению правительства, метро в стране возобновит работу уже в грядущий понедельник. Свою радость по этому поводу Гончаренко выразил в своем телеграм-канале.

"С 25 мая открывается метро и детсады Поздравляю всех с нашей победой!" - заявил он.

Кабмин открыл метро с 25 мая. Скриншот: Гончаренко в Телеграм

Кроме того, правительство позволило детским садам открыться с 25 мая.

Стоит отметить, что сегодня Кабмин также принял решение о возобновлении работы городского и пригородного транспорта с 22 мая.

Ранее мы писали, что работники киевского метро уже готовят подземку к открытию. Так, на платформах, возле касс и турникетов будут нанесены пометки для соблюдения пассажирами дистанции в 1,5 метра.