Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые решения для руководителей облгосадминистраций будут приняты после завершения борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом он сообщил, отвечая на один из последних вопросов на итоговой пресс-конференции в честь первого года президентства.

"Что касается РГА. Даже не всех глав РГА мы еще заменили. Большинство РГА еще во времена другой власти (были), это долгий процесс. В РГА еще бывшие люди – их снова будут перезагружать. Была прекрасная программа "Лифт". Федоров набрал действительно специалистов по "Лифту" – потом нашли "ключик" к "Лифту" и нам туда, простите за такое слово, засунули очень много людей, которые были при власти раньше. Поэтому с "Лифтом" у нас были проблемы", - рассказал Зеленский.

Также он отметил, что выводы касательно глав областных администраций будут сделаны после того, как будет закончена эпидемия COVID-19.

"Например, я даже не думал, что у нас такой сильный черновицкий губернатор. Там самая сложная ситуация из-за больных. Он – один из лучших. То есть эта инфекция нам показывает, какие заболевания у нас есть в госаппарате. Сразу после COVID будут решительные шаги, а сейчас этого нельзя делать. Я не могу сейчас уволить какого-либо губернатора – я просто боюсь, что там рухнет весь процесс", - отметил президент.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию на год президентства. "Страна" подробно писала о том, как это было.

Ранее Зеленский пригласил поработать в Офисе президента журналиста, который спросил его о кумовстве.