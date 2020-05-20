В среду, 20 мая, Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по случаю года его президентства. "Стране" на ней задать вопрос не дали. Между тем, многие темы так и остались за кадром. Например, Зеленский не прокомментировал отсутствие продвижения в делах против Порошенко, внесение Эрмитажа в санкционный список и коррупционные схемы.

Об этом в Facebook написал главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

По его словам, многие вопросы остались за кадром. Игорь Гужва опубликовал не полный перечень того, о чем хотелось бы спросить Зеленского:

1. Все помнят лозунг вашей предвыборной кампании про посадки. И вашу фразу на дебатах про "я ваш приговор" к Порошенко тоже помнят. Но прошел год. И нет не только приговора, но и даже подозрения ни по одному из многих дел, которые были возбуждены против Порошенко. Почему так? Венедиктова когда была главой ГБР активно вызывала на допросы Порошенко и жаловалась на Рябошапку, что он ей не согласовывает подозрения. Теперь – тишина. Даже на допросы не вызывают. Почему так? Порошенко не за что сажать? Или же у вас с ним какие-то договоренности?

2. Почему Украина выступает против полного разведения войск? Почему украинская сторона вычеркивает из документов контактной группы пункты о запрете на наступательные и диверсионные действия на линии фронта? Проводилось ли расследование убийства девочки в Горловке ударом с беспилотника, в котором обвиняют украинскую сторону?

3. Почему вы внесли Эрмитаж и музей Пушкина в санкционный список?

4. Людей которых сейчас назначают на ответственные должности в налоговой и на таможне связывают с вашим другом Ильей Павлюком, а также с его партнером Виктором Тимошенко. Какие у вас отношения с этими людьми? Почему они получают такие преференции? За какие заслуги?

5. Вы встречали самолет "Мрия" в конце апреля. Знали ли вы, что он везет в том числе и коммерческие грузы, которые сеть "Эпицентр" затем будет распродавать через свою сеть. И знали ли вы, что по сути этот рейс был полностью оплачен государством, так как "Эпицентр" победил накануне в конкурсе с одним участником, который проводила государственная компания "Укргазодобыча" по закупке медицинских товаров и сделала 100% предоплату в 58 миллионов гривен в пользу "Эпицентра" буквально накануне рейса "Мрии"? Знали ли вы об этом? И если да, то почему не сказали сразу общественности, что это не только гуманитарный груз, но и груз к продаже, да к тому же еще и оплаченный из кармана государства?

6. На прошлой пресс-конференции, которая была где-то полгода назад, мы задавали вопрос о том, почему Коломойский контролирует "Центрэнерго". Вы пообещали выяснить этот вопрос. В конце февраля государство поменяло руководителя на "Центрэнерго". Однако он до сих пор не может вступить в реальное управление, потому что Коломойский и его люди блокируют процесс. И Коломойский сейчас по-прежнему контролирует компанию. Поэтому вопрос – успели ли вы за полгода выяснить, почему Коломойский контролирует "Центрэнерго", несмотря даже на формальную смену руководства?

7. Ваша позиция по поводу сокращения атомной генерации и высоких тарифов на тепловую генерацию и зелёную электроэнергию?

"Повторюсь, это не полный перечень...", - подытожил Игорь Гужва.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о своих отличиях от Порошенко.

Также мы писали, что Зеленский дал понять, что думает о втором президентском сроке.