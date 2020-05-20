В Киеве рядом с Мариинским парком, где сегодня давал свою пресс-конференцию о результатах года при власти президент Украины Владимир Зеленский, националисты устроили протест с требованием уволить главу Офиса президента Андрея Ермака.

Несколько десятков демонстрантов зажгли файера и показали короткое требование к Зеленскому на баннере: "Ермак, Z'ебися". После акции участники оставили реквизит в парке. На картоне на украинском языке написаны вопросы к Зеленскому.

"Когда конец эпохи бедности? Каких кумов из квартала вам еще не хватает во власти? Какое преступление должно еще произойти, чтобы президент ушел в отставку? Сколько должностей еще должен продать глава ОП, чтобы его уволили", - говорится на картонках.

Риторические вопросы к Зеленскому. Фото: Страна.ua

Видео из центра города опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Как сообщала "Страна", Зеленский пригласил поработать в Офисе президента журналиста, который спросил его о кумовстве.

Напомним, Андрей Ермак оскандалился после пленок со своим братом о продаже топ-должностей. Зеленский скандал прокомментировал так: "Я знаю кто меня хотел шантажировать".