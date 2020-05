Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно переболел коронавирусом, пропал из общественного поля зрения. В последний раз на публике он появлялся в пятницу, 15 мая. Британцы начали шутить по поводу исчезновения Джонсона.

Об этом в среду, 20 мая, информирует издание The Independent.

"Вы видели этого человека? Последний раз он был замечен неделю назад в районе Вестминстер. Полиция призывает тех, кто располагает информацией о его местонахождении, хранить ее при себе", - пишет пользователь Twitter.

Также об исчезновении Джонсона высказался журналист Пирс Морган, который призвал главу правительства "перестать прятаться". По предположению издания, Джонсон может проводить время со своим сыном, который родился 29 апреля.

Тем не менее, вопреки опасениям британцев, в среду, 20 мая, в 14:00 по Киеву премьер-министр королевства появился в парламенте, чтобы ответить на вопросы к правительству.

Британцы потеряли премьера Джонсона. Скриншот: Have I Got News For You в Твиттер

Ранее мы писали, что Джонсон назвал новорожденного в честь медиков, которые вылечили главу правительства от Covid-19.