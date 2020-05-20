В Киеве после карантина открылись 37 рынков. Список
С 20 мая в Киеве начали работу 37 агропродовольственных рынков. Все они открылись после того, как выполнили противоэпидемические требования. Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на информацию Главного управления Держпродспоживслужбы в столице.
В частности, уже работают:
- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А.
- Рынок "Демеевская", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1.
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.
- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
- КП "Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.
- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
- Т / М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
- Рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1.
- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6.
- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
- ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94.
- ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47.
- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.
- ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.
- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18.
- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
- ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18
- Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А.
- Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок« Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А.
- ООО "Агрорыно"», ул. Вербицкого, 32.
- Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12.
- ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.
- ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15.
- Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант", ул. Соломенская, 24.
- КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.
- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.
- Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17.
- ЗАО "Рынок« Оболонь", ул. Героев Днепра, 41.
- ООО "Торговый комплекс "Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А.
- Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А.
- Рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7.
- Т / м "Березняки", ООО "Берком", ул. Миколайчука, 11.
- Рынок "Минский", ООО "Явир-95", ул. Маршала Тимошенко, 14-А.
- Рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, ул. Мурманская, 6-Д.
Напомним, что агропродовольственного рынка столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.
Для работы рынка необходимо обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанции 1,5 метра между посетителями;
- дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должна быть исключена стихийная торговля вокруг.
Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
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