С 20 мая в Киеве начали работу 37 агропродовольственных рынков. Все они открылись после того, как выполнили противоэпидемические требования. Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на информацию Главного управления Держпродспоживслужбы в столице.

В частности, уже работают:

Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А. Рынок "Демеевская", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1. ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65. Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2 КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115. ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1. Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80. КП "Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2. Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3. Т / М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5. Рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1. Рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6. Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38. ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94. ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47. МЧП "Забота", ул. Туполева, 13. ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2. Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18. ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1. ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18 Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А. Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок« Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А. ООО "Агрорыно"», ул. Вербицкого, 32. Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12. ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2. ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15. Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант", ул. Соломенская, 24. КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16. ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1. Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17. ЗАО "Рынок« Оболонь", ул. Героев Днепра, 41. ООО "Торговый комплекс "Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А. Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А. Рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7. Т / м "Березняки", ООО "Берком", ул. Миколайчука, 11. Рынок "Минский", ООО "Явир-95", ул. Маршала Тимошенко, 14-А. Рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, ул. Мурманская, 6-Д.

Напомним, что агропродовольственного рынка столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Для работы рынка необходимо обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанции 1,5 метра между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должна быть исключена стихийная торговля вокруг.

Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Ранее "Страна" писала о том, что дистанцию между продавцами на украинских рынках разрешли сократить в два раза.

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