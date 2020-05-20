В Харькове вторую ночь подряд обливают красной краской памятник маршалу СССР Георгию Жукову.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, в среду, 20 мая.

Отмечается, что информация об этом поступила около 01:10 от экипажа патрульной полиции.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Работники полиции изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что информация о случившемся внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. В данным момент правоохранители принимают меры, чтобы установить все обстоятельства происшедшего и причастных к нему.

Напомним, в июне прошлого года националисты снесли бюст Жукову. Полиция открыла уголовные производства возбуждены по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Уже через месяц, в июле, городские власти восстановили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.