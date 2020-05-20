Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, который на пресс-конференции 20 мая назвал его "бандитом".

Соответствующее видеообращение он Бондаренко опубликовал в Facebook.

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом", - сказал Бондаренко.

По его словам, Зеленскому "на местных выборах в Черкассах нечего ловить". Кроме того, Бондаренко заявил, что во время эпидемии коронавируса, он находится в Черкассах с жителями города.

Напомним, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение о значительном ослаблении карантина в городе, введенного из-за эпидемии коронавируса. После этого решение раскритиковали в Минздраве, в полиции открыли уголовное дело, а президент Зеленский пригрозил мэру города проблемами и передал ему "пламенный привет" от себя, СБУ и МВД.

Также мы писали, что 7 мая суд остановил решение Черкасского горсовета об ослаблении карантина.