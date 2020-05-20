Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблем в использовании украинского и русского языка в стране. По его словам, даже журналисты во время эфира могут говорить на русском языке с учетом квот Нацсовета. Об этом он заявил во время сегодняшней пресс-конференции.

"Вопрос языка в Украине не стоит. Но справедливость должна быть для всех, мы сложная страна, мы должны помогать меньшинствам знать свои языки. Кстати, с Венгрией... господин Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, - Ред.) мне говорил, что год искал со мной встречи. Я не против такой встречи, там будет подписан меморандум по всему...", - сказал Зеленский.

"Я президент Украины - хотите говорить по-русски - говорите по-русски", - ответил на русском языке президент. Однако журналист возразил ему, что он не может говорить на русском из-за штрафов Нацсовета. Зеленский ответил, что можно в рамках квот. "И согласитесь - это круто знать украинский язык!" - добавил президент.

На прямой вопрос, будут ли пересматривать языковой закон, Зеленский не ответил.

Напомним, в Украине в эфире местных телеканалов доля украинского языка должна составлять не меньше 60%. Отдельно закон регулирует язык новостных блоков на телевидении – не менее 75%. Языковые квоты действуют с 7:00 до 22:00. Так, Нацсовет оштрафовал телеканал NewsOne за передачу с Русланом Коцабой на 105 тысяч гривен. NewsOne неоднократно пытались лишить лицензии из-за "языка вражды" в эфире канала, а телеканалу 112 Украина устроили проверку из-за запрещенного актера в мультфильме "Необыкновенное путешествие Серафимы". Нацсовет наложил штраф в размере более 4 млн грн на телеканал "Интер" за нарушения при трансляции 9 мая концерта "Победа. Одна на всех".

В этом и следующем году языковые нормы хотят ужесточить еще больше после принятия "закона о тотальной украинизации", которая вводит фактический запрет на использование языков нацменьшинств во всех публичных сферах.

Кроме того, в марте президент Зеленский подписал закон о среднем образовании, который ликвидирует русские школы, вводя в них с 5 класса 80% предметов на украинском. Исключение сделано для меньшинств из стран ЕС и крымских татар. То есть явная дискриминация детей - одни имеют право учиться на родном языке, другие нет.