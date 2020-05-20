Во время сегодняшней пресс-конференции президента Украины произошла перепалка Владимира Зеленского с журналисткой канала NewsOne Дианой Панченко.

Президент пошел в наступление на телеканал: "Смотреть вас можно. Слушать тяжело".

"Смотрите и слушайте", - заявила в ответ президенту Панченко.

"Кто для вас лучше - Порошенко или Зеленский?" - задал президент новый вопрос.

Но на этом дискуссия не остановилась. "Я всем отличаюсь от Порошенко. Я может не так хорошо говорю по-украински, но я уважаю украинский язык. Я всегда отвечаю сердцем, я порядочный и честный человек, который болеет этой страной", - заявил Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что в случае развала дела Шеремета Зеленский пообещал кадровые решения по Авакову.