"Всем - и физиологически, и как президент". Зеленский рассказал о своих отличиях от Порошенко
Во время сегодняшней пресс-конференции президента Украины произошла перепалка Владимира Зеленского с журналисткой канала NewsOne Дианой Панченко.
Президент пошел в наступление на телеканал: "Смотреть вас можно. Слушать тяжело".
"Смотрите и слушайте", - заявила в ответ президенту Панченко.
"Кто для вас лучше - Порошенко или Зеленский?" - задал президент новый вопрос.
Но на этом дискуссия не остановилась. "Я всем отличаюсь от Порошенко. Я может не так хорошо говорю по-украински, но я уважаю украинский язык. Я всегда отвечаю сердцем, я порядочный и честный человек, который болеет этой страной", - заявил Владимир Зеленский.
Ранее "Страна" сообщала, что в случае развала дела Шеремета Зеленский пообещал кадровые решения по Авакову.
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