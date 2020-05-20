С 25 мая в Украине разрешат работу детских садов при условии, что в области будут достигнуты определенные эпидемические критерии.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время встречи с родителями, соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале "Коронавирус-инфо".

По его словам, в каждой конкретной области можно будет смягчить карантин для определенных сфер, если достигнуты эпидемические и санитарные критерии. В частности, появится возможность восстановить работу дошкольных учреждений, которые попадают во второй этап выхода из карантина.

"Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях, опубликованных на сайте Минздрава для общественного обсуждения" - сообщил Ляшко.

Ранее мы писали, что у Кличко рассказали, как школы и детсады Киева будут выходить из карантина. Власти планируют делать это поэтапно и внедрять нововведения вроде ежедневного скрининга и отмены кабинетного распределения.

Также сообщали, что Минздрав представил план противоэпидемических мероприятий во время работы учреждений дошкольного образования, согласно которому предложил лишить детсады Украины игрушек и полотенец.