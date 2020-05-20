Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады предложил отменить пленарные заседания парламента завтра и послезавтра из-за подтвердившегося коронавируса у депутата "Батькивщины". Нардепы эту инициативу поддержали 311 голосами "за".

Решение принято во время заседания Рады в среду, 20 мая.

Так, сегодня депутаты поддержали решение о работе парламента 21 и 22 мая 2020 года в режиме комитетов. Пленарных заседаний в эти дни не будет.

Напомним, что впервые о новом случае коронавируса в украинском парламенте стало известно вчера. Сообщение из неофициального чата фракции "Слуга народа" о заражении одного из нардепов попало в открытый доступ.

Ранее мы писали, что депутаты от "Батькивщины" сегодня, 20 мая, не явились на заседание Верховной Рады. Фракция в полном составе проверяется на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у их коллеги Олега Мейдича.