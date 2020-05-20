Поездка президента Владимира Зеленского в Оман в начале 2020 года была частной. Он поехал туда отдохнуть с семьей, но в то же время у него был план встреч на высшем уровне на Ближнем Востоке. По словам главы государства, он позволил себе отдых после сложного окончания 2019 года.

"У нас была нормандская встреча, 29 или 30 декабря, я уже не помню, мы забрали наших пленных... 31 декабря было очень сложно, у нас были сложные переговоры и благодаря Германии. Франции, моим личным связям, мы решили вопрос с Путиным и получили 3 млрд долларов от "Газпрома". У меня был разговор с президентом Российской Федерации. Вот чем я занимался", - заявил президент.

"У меня есть семья, дети, которые полетели в Оман на отдых. У них была такая возможность,у них есть такое право", - сказал Зеленский.

Он добавил, что его семья полетела на отдых в Оман, оплатила номер в отеле, в котором он провел только трое суток.

"У меня был план многих встреч на государственном уровне, на Востоке, в разных странах. У нас в Омане на то время даже не было посла. У нас не было нормальных отношений - дипломатических, инвестиционных, с такими странами. как Саудовская Аравия, Оман. Наш Офис готовил много таких встреч на государственном уровне", - объяснил президент.

Но в то же время встреча с султаном не получилась.

"Султан был в сложном состоянии, мои соболезнования народу Омана, я понимал, что я с ним не встречусь и у меня могут быть только приватные встречи. Как порядочный человек я понимал, что не могу в этом случае использовать государственный самолет. Даже для приватной встречи с человеком, который сегодня руководит Оманом", - сообщил Зеленкски и добавил, что он не брал с собой помощников из Офиса и МИД.

Стоит отметить, что помощник Зеленского Андрей Ермак там все же был.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пригласил поработать в Офисе президента журналиста, который спросил его о кумовстве.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил о полном отсутствии замечаний к премьеру Шмыгалю.