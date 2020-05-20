Президент Украины Владимир Зеленский считает "пустыми" записи Дениса Ермака, брата главы Офиса президента. Впрочем, по словам главы государства, он знает, кто и как хотел шантажировать этими пленками его лично и ОП.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции 20 мая.

"Что касается господина Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями. Хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака. Не готов говорить, потому что сейчас идет следствие, но у меня есть ответ. Полный. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю", - сказал Зеленский.

По его словам, записи являются "пустыми", так как, во-первых, это брат Ермака. Во-вторых, "денег там никто не брал, и нет ничего на видео". Также, несмотря на то, что это обговаривалось и готовилось еще летом и осенью, по заявлению Зеленского, ни одного человека, упомянутого на записях, нет на должностях.

"Кстати, очень интересно. Вам надо проследить, кто выкладывал видео, откуда оно шло. Кто первый обнародовал в Facebook о том, что смотрите, что происходит. Кто первый обнародовал в Telegram-каналах. И сразу вы поймете не только, кто там соучастник, а кому принадлежат Telegram-каналы. Как писал Конан Дойл, немного дедукции подключите", - заявил Зеленский.

Напомним, 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Также "Страна" ведет онлайн о том, как проходит годовая пресс-конференция Владимира Зеленского.