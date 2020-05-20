Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый этап медицинской реформы неплохим, а второй нуждается в пересмотре.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции 20 мая.

"Медицинская реформа. Первичку сделали, она очень неплохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики - это первое. Второе - Covid-19 показал, что реформы не получилось. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание, и мы оказались просто голые в медицинском плане перед таким вызовом. Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу ", - рассказал Зеленский.

По словам Зеленского 4,5 тысячи зарплаты водителю "скорой" явно недостаточно. "Реформа неразумная, она не дня людей, она ни для кого", - добавил Зеленский.

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