Максим Нефедов, бывший глава Государственной таможенной службы Украины, который убегал от вопросов "Страны", решил обжаловать свое увольнение через суд.

Об этом сегодня, 20 мая сообщила в соцсети пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"Нефедов просит ОАСК восстановить его на должности главы Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной админсуд Киева", - говорится в сообщении.

Максим Нефедов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля о его увольнении с должности главы таможни и восстановить его в этой должности.

Кроме того, экс-глава таможни просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка "за период вынужденного прогула", исходя из размера его среднедневной заплаты.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что элитный клуб в Киеве, куда ходил на порно-шоу Максим Нефедов, вновь устраивает вечеринки, несмотря на карантин.