Из-за пандемии коронавируса организаторы главной кинопремии мира "Оскар" рассматривают возможность о переносе церемонии в 2021 году, которая была назначена на 28 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что перенос церемонии связан с тем, что многие фильмы перенесли даты релизов из-за пандемии коронавируса, и, из-за закрытия кинотеатров, не вышли в прокат.

По словам президента Академии Дэвида Рубина, еще слишком рано говорить о том, как церемония Оскар 2021 года может измениться после окончания пандемии Covid-19.

"Мы точно знаем, что хотим сохранить "Оскар", но не знаем точно, какую форму он примет", - сказал Рубин.

По словам президента Академии, главная задача – поддержать кино, которое, как и многие другие креативные сферы, сильно пострадало из-за пандемии.

Напомним, из-за коронавируса организаторы "Оскара" разрешат претендовать на премию фильмам, которые не были в прокате. Так, чтобы принять участие в отборе, фильм должен быть размещен на собственном стриминговом сайте Академии в течение 60 дней с даты его выхода.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп разнес киноакадемию за вручение Оскара фильму "Паразиты".