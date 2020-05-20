Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета окажутся невиновными, то в отношении всех, кто имел отношение к следствию, будут приняты кадровые решения.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции 20 мая.

"Я готов нести ответственность, если следствие было неправильным, если там были большие ошибки, если, не дай бог, было что-то специально направлено против этих людей - я готов делать серьезные выводы. Серьезные кадровые выводы. И без этого не обойдется. Там, где я могу влиять. А что вы хотите, чтобы я сделал? Давайте я стану генпрокурором, стану министром внутренних дел - и буду нести полную ответственность! Согласно моим полномочиям", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

По словам главы государства, его "затянули" в это дело. А окончательное решение касаемо подозреваемых будет принимать суд.

"Мне сказали: нашли предполагаемых убийц, затянули меня в это. Так и есть! Ничего страшного, я ничего не боюсь. Мне действительно интересно. Я пришел, показали материалы - так же, как и вы, я смотрел на это. Но это следствие. А решение за судом. И пусть суд решает", - заявил Владимир Зеленский.

После этого он повторил, что ответственным за следствие в случае развала дела грозит увольнение.

"Моя ответственность - единственная: найти убийц и посадить в тюрьму. А если нашли не тех людей и продержали их в тюрьме - то все, кто это сделал, понесут ответственность путем кадровых решений. Это и есть ответственность президента - гаранта прав и свобод всех граждан Украины", - сказал президент.

Отметим, что ранее на пресс-конференции Зеленский заявлял о том, что за ход следствия отвечает лично глава МВД Арсен Аваков.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит годовая пресс-конференция Владимира Зеленского.