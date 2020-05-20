Верховная Рада вернула законопроект президента Владимира Зеленского об усовершенствовании деятельности СБУ на доработку в профильный комитет. За это проголосовали 287 нардепов.

Такое решение было принято во время заседания парламента в среду, 20 мая.

По словам главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады посчитало, что к данному законопроекту есть определенные замечания и он требует доработки. Безуглая добавила, что комитет согласился с выводом управления.

Так, законопроектом предлагались изменения относительно правовой регламентации деятельности СБУ, в частности, предусмотрено определение цели деятельности СБУ, оптимизация штатного построения, осовременивание вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников СБУ и тому подобное.

Напомним, что Зеленский подал в парламент законопроект о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" еще 10 марта.

Ранее глава СБУ Иван Баканов рассказывал, чем займется его ведомство после реформ.