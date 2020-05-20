Нардепы от "Слуги народа" возмущены и даже шокированы опубликованными накануне записями разговоров Петра Порошенко с Дж Байденом. Об этом на сегодняшнем заседании Верховной Рады заявил народный депутат от правящей политсилы Александр Качура. Его поддержали большинство коллег по фракции, которые также вышли вместе с ним на трибуну.

"К сожалению сегодня в парламенте нет фигуранта, к сожалению Петр Алексеевич (Порошенко- Ред.) не нашел времени прийти в парламент и пояснить, что именно происходило в этих разговорах, но мы будем настаивать, чтобы расследование происходило максимально объективно... Вместе с коллегами мы создаем временную следственную комиссию по расследованию тех фактов, которые были обнародованы", - заявил Качура и был поддержан аплодисментами коллег по фракции.

Также Качура назвал опубликованные вчера записи кричащими фактами преступной деятельности Экс-президента.

"Мы будем делать все, чтобы эти дела получили независимую правовую оценку и была поставлена точка", - добавил Качура.

После этого на трибуну Рады вышла соратница экс-президента, нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, оппозиция сегодня больше помогает Зеленскому сохранить двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

На заявление "Слуг народа" в соцсети отреагировал и нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев.

"Большинство депутатов фракции Слуг Народа вышли на трибуну поддержать московскую информационную операцию против Украины и США. Зеленский на пресс-конференции тоже взял в ней участие, когда фактически стал на сторону организаторов этой грязи. Еще одно доказательство: эта власть, в основном, состоит из кремлевских консервов. И главный у них - с той же полки", - написал в соцсети Арьев.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отреагировал на скандал с Порошенко и Байденом.

Также мы сообщали, что Разумкова поразили записи разговора Байдена и Порошенко, он ждет жесткой реакции спецслужб.