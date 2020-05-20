Владимир Зеленский сказал, что распустит Верховную Раду. Его решение будет зависеть от партии "Слуга народа" и от того, как будут голосовать ее народные депутаты.

Об этом президент Украины сообщил во время пресс-конференции.

По словам Зеленского, Раду ждет роспуск, если нардепы от "Слуги народа" перестанут поддерживать важные законы и начнут лоббировать интересы финансовых групп.

"Что касается роспуска. Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, я буду поддерживать партию "Слуга народа", не просто партию, а именно тот состав партии, монобольшинства, потому что они выполняют свою работу. Как только они не будут голосовать, не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, я в то же время - не думая даже ни о чем - буду распускать парламент", - сказал Зеленский.

По словам президента, депутаты выполняют взятые на себя обещания: они поддержали банковский закон, земельную реформу, импичмент президента и неприкосновенность.

Как сообщала "Страна", решение о досрочном роспуске Рады стало первым, которое Зеленский объявил год назад накануне своей инаугурационной речи в парламенте. Перевыборы были назначены на 21 июля 2019.

За 100 дней власти Зеленскому удалось установить монобольшинство в Раде. За время работы парламента премьер-министра Алексея Гончарука сменил нынешний премьер Денис Шмыгаль, который в 2020 году хочет набрать для Украины кредитов на $10 миллиардов.